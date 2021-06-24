مكافحة المخدرات تضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- ميزان).





وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،000،000) إثنين مليون جنيه تقريبًا.



إستمرارًا لجهود أجهزة #وزارة_الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.