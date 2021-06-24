Advertisements

مكافحة المخدرات تضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- ميزان).


وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،000،000) إثنين مليون جنيه تقريبًا.

إستمرارًا لجهود أجهزة #وزارة_الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أخبار تهمك

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يشارك باجتماع الاتحاد الأفريقي لتبادل معلومات سد النهضة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

07:00 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى