أول تعليق لـ "وزير الكهرباء" على أسعار شرائح الكهرباء



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية للجهد العالي والفائق والمتوسط لمدة 5 سنوات، وهو ما يخدم القطاع الصناعي، ويخلق مناخ مستقر للصناعة في مصر.



وأوضح أن تم مد فترة رفع الدعم على الكهرباء حتى 2025، منوها بأن هذه الزيادات ستطبق على استهلاكات شهر يوليو، كان من المفترض أن يطبق في مدة أقل ولكن تم تأجيله.

ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انجازات الحكومة في قطاع الكهرباء، وسيتم تناول أسعار شرائح الكهرباء بالتفصيل، معلقا: "نعمل على أن يكون هناك شفافية كاملة في الإعلان عن التفاصيل".



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل ليست جديدة، حيث تم الإعلان العام الماضي عن خريطة أسعار الكهرباء لمدة 5 سنوات قادمة، معلقا: "الزيادة مش جديدة، دي حاجة معروفة".