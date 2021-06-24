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عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:58 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي ومحمد الصو
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل في معسكر مغلق بداية من اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء السبت في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ابتداء من اليوم الخميس وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني، بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي ‏يرغب في تنفيذه خلال المباراة.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام الترجي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء بعد غد السبت، على ملعب الأهلي we السلام.‏

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.

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