إختيار أمين عام نقابة المهندسين نائبا بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة

تم إختيار المهندس عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين المصرية، نائب أول لرئيس الإتحاد العربي للتنمية المستدامة، وهو أحد الإتحادات العربية النوعية لجامعة الدول العربية.



وأعرب عبدالعليم عن إمتنانه بهذا الترشيح الذي يراه استمرارا لمسيرة العمل التطوعي الذي بدأه منذ عدة سنوات بنقابة المهندسين الفرعية بالسويس



وحصل عبدالعليم علي بكالوريوس هندسة القوي الميكانيكة من جامعة المنوفية ثم دبلومة الدراسات العليا في الضخ من جامعة عين شمس



وتقلد عبدالعليم عدة مناصب منها رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس منذ عام ٢٠١١ وحتي الآن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للاسمدة حاليا، رئيس الشركة المصرية الاسبانية للهندسة والتجارة حتي عام ٢٠١٨، ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر لانتاج الاسمدة، الشركة المصرية للمنتجات النتيروجينية، وخلال أول يوليو القادم سيفتتح السفير أحمد ابوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية ملتقي الاتحادات النوعية العربية بمدينة العلمين الجديدة في حضور جميع الدول العربية التي ستشارك بوفود في هذا الملتقي وقد اعلنت الدكتورة ريهام العاصي رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أنها سوف تقوم بتجهيز وفد رفيع المستوي للمشاركة في هذا الملتقي الهام.