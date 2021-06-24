تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الترجي

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي بعد غد السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي ستقام على ستاد السلام.





واستبعد موسيماني كلا من محمد هاني لعدم الجاهزية، ومروان محسن ومحمود متولي وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وناصر ماهر لوجهة نظر فنية.



