Advertisements

مدرب ألمانيا السابق يتحدث عن مواجهة إنجلترا في دور الـ 16 لليورو

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
يرى يورجن كلينسمان، مدرب منتخب ألمانيا السابق، أن المانشافت يتشابه مع نظيره الإنجليزي، قبل مواجهتهما المرتقبة في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كلينسمان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أعتقد أن المنتخبين في موقف مشابه، وإذا نظرت في الفريقين، مركز بمركز، فإنهما متقاربان للغاية. ستكون معركة متكافئة".




وأضاف: "الأداء في يوم المباراة هو الذي سيحسم الفائز".

وواجه المنتخبان صعوبات في دور المجموعات، حيث خسر المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي، وفاز على البرتغال، وتعادل مع المجر (2-2) ليتأهل للدور التالي.

ولم يتلق المنتخب الإنجليزي أية أهداف ولكنه سجل مرتين فقط، حيث تغلب على المنتخبين الكرواتي والتشيكي بنتيجة واحدة هي (1-0)، فيما تعادل مع المنتخب الاسكتلندي سلبيا.

وقال كلينسمان: "رأينا وجها آخر أمام البرتغال، والآن مرة أخرى وجها مختلفا (للمنتخب الألماني أمام المجر)".

وتابع: "مع المنتخب الإنجليزي لدينا نفس القصة تقريبا أمام المنتخب الإسكتلندي".

وكان كلينسمان يلعب في صفوف المنتخب الألماني الذي تغلب على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي بكأس العالم 1990، وفي الدور قبل النهائي ليورو 1996 في ويمبلي.

وتوقع كلينسمان أن تنتهي المباراة مرة أخرى بركلات الترجيح.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يشارك باجتماع الاتحاد الأفريقي لتبادل معلومات سد النهضة

منذ ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الترجي

منذ نصف ساعة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

07:00 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى