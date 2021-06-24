في عيد ميلاده.. جماهير كتالونيا تترقب تجديد عقد ميسي مع برشلونة

يعتبر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، لما حققه من أرقام من الصعب تحقيقها.





ميسي





ويترقب جمهور كتالونيا العاشق لفريق برشلونة الإسباني الذي يلعب لدى صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي إعلان التجديد للنادي الذي احتضن الموهبة الأرجنتينية منذ نعومة أظافره.





عيد ميلاد ميسي





ويحتفل ميسى قائد اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ34 بعدما دخل النجم الأرجنتينى الأيام الـ6 الأخيرة فى تعاقده مع برشلونة الإسبانى، حيث سينتهى عقده مع الفريق الكتالونى فى الـ30 من يونيو الجارى وسط تمنيات من الجماهير بالتجديد.





تجديد ميسي





وأحدث ليونيل ميسي الساحر الأرجنتيني، حالة من القلق بشأن إمكانية رحل اللاعب عن صفوف كتالونيا، بسبب عدم إعلان التجديد إلى الآن، وغموض موقفه مع الفريق الكتالوني.





ميسي يوافق على التجديد





وأشارت التقارير إلى أن اللاعب ميسي قد وافق على تجدي تعاقده مع فريه برشلونة الذي عاش بين جدرانه وشهد تألقه الكبير خلال الفترات الماضية، ولا يزال يقدم أداءً كبيرا مع العملاق الكتالوني.





تواصل ميسي مع برشلونة





وأظهرت التقارير إلى تواصل ميسي مع برشلونة من أجل دراسة التجديد له، ومعرفة كافة متطلبات، ليوافق على تمديد تعاقده لسنوات أخرى.





ميسي





وأعلن مسؤلو برشلونة تواصلهم إلى اتفاق مع ميسى عبر خاصية "الفيديو"، خلال تواجده ببطولة كوبا أمريكا فى البرازيل، وأكد لهم موافقته على التجديد، ومن المقرر أن يعلن تجديد تعاقده تزامناً معه احتفاله بعيد ميلاده الـ34.





الإعلان عن تجديد تعاقد ميسي





وأشار البرنامج الشهير إلى أن برشلونة يخطط للإعلان عن تجديد التعاقد مع ميسى، فى ليلة عيد ميلاده الـ34، حيث ينوي الاستمرار مع فريق برشلونة لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2023، مع الراتب السنوي نفسه.





اتفاق ميسي وبرشلونة





وأوضح البرنامج أن ميسي اتفق مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على تفاصيل العقد الجديد، والفريق الكتالوني بحاجة ماسة إلى توفير سيولة مادية من أجل عقد الأرجنتيني، ما يعني أنه لن يعقد أي صفقات جديدة هذا الصيف.



