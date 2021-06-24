وزير الدولة للأعمال يكشف إنجازات القطاع العام خلال 7 سنوات (فيديو)

كشف هشام توفيق، وزير الدولة لقطاع الأعمال، أهم إنجازات القطاع العام خلال 7 سنوات من بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "توفيق" في اتصال هاتفي ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس إن الدولة المصرية ستقوم بإنتاج أول سيارة كهربائية في الربع الثالث من عام 2022، مشيرًا إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف حسب إمكانيات السيارة قبل خصم 50 ألف جنيه كحافز لاستخدامها.



وأضاف أن قطاع الأعمال شهد حدوث تغيير جذري في القانون الحاكم في شركات قطاع الأعمال وهذا يتيح للشركات أن تتحكم في إدارة الشركات نفسها وبالتالي يكون في حوكمة وكفاءة أكثر في التشغيل، مستطردًا "الرئيس السيسي عودنا على مواجهة المشاكل بتجرد كامل للوصول إلى النتيجة المطلوبة وأخذ القرارات التي تحتاج إلى شجاعة وهي أهم خطوة يليها خطوات إصلاح في كثير من القطاعات".

