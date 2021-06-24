الإسكان تكشف تفاصيل تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري، موضحة أن برنامج الإسكان الاجتماعي هو برنامج يستهدف توفير سكن لكل المصريين ولكل من يحتاج "شقة" وتنطبق عليه الشروط.



وأضافت "عبد الحميد"، خلال تصريحات صحفية، أن البرنامج له دعم اجتماعي للفئات المحتاجة، وبالتالي يخصص له دعم نقدي كبير من موازنة الدولة، ويتم خصمه من ثمن الوحدة أو من المقدم، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، حيث يتراوح سعر الفائدة للشخص العادي من 15 لـ 17%، متابعة: "نعمل على برنامج فائدته كانت 7% متناقصة على 20 سنة".



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم الإعلان، خلال أيام، عن مبادرة جديدة بـ 3% فائدة فقط على 30 عام.



وأوضحت "عبد الحميد"، أن مدة التمويل العقاري لا تقل عن 7 سنوات، وأن شروط السن للمتقدمين من 21 إلى 50 عام، متابعة: "لو حد قدم وسنه 50 سنة وعقبال ما الشقة جهزت كان سنه 53 أو 54 سنة مش بيعرف يخلص مع البنك لأن سنه بيكون عدى الشرط الخاص بالعمر"، معلقة: "نحاول أن نستوعب هذا العمر، ولذلك تم مد شرط السن للمتقدمين في حالة ارتفاع سنه أثناء فترة التمويل وكان ينطبق عليه الشرط في بداية التقديم، ويقدر يتمول على 5 سنوات".



وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإسكان الاجتماعي له وحدات في العلمين الجديدة، لافتة إلى أنه طرح وحدات مميزة، وسيتم طرح المزيد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية بفائدة 3% في العلمين الجديدة، مؤكدة أنه سيكون هناك عدة شرائح مختلفة بمبادرة سكن المصريين بالعلمين، متابعة: "بنتحرك في الشقق من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه".



وتابعت "عبد الحميد"،: "سلمنا حوالي 370 ألف أسرة وحدات سكنية، خصصنا بالقرب من 400 ألف وحدة و75% منهم في المدن الجديدة، وهناك 150 وحدة تحت التسليم، وسيتم تسليمهم في العام المقبل، والإعلان الأخير كان 300 ألف وحدة سنبدأ تنفيذهم في المدن الجديدة"، مستكملة: "نتحدث عن رقم 750 ألف وحدة بنهاية عام 2024 نكون عملناهم في المدن الجديدة".

