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موسيماني يستقر على الدفع بأكرم توفيق في هذا المركز أمام الترجي

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر في مركز الظهير الأيمن في مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي بعد غد السبت في إياب  نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي ستقام على ستاد السلام.

وجاء استقرار بيتسو موسيماني على أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة الذهاب في هذا المركز.

ويغيب محمد هاني عن المشاركة مع الأهلي في مباراة السبت المقبل لعدم الجاهزية حيث عاد اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

ولن يكون هاني جاهزًا من الناحية البدنية لمباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي وهو ما دفع موسيماني لاستبعاد اللاعب من قائمة الأهلي التي اختارها لخوض اللقاء.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في حسم مباراة الذهاب برادس لصالحه بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني.

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