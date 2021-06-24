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عاجل.. تدهور شديد لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز .. التفاصيل

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
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نفى مصدر مقرب من الفنانة الشهيرة دلال عبد العزيز، في تصرحات صحفية، مغادراتها العناية المركزة التى تمكث بها في أحد مستشفيات القاهرة منذ فترة. 



وشدد المصدر أن الوضع الصحي للفنانة لا يسمح الآن بإبلاغها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وغير قادرة على التحرك، وتم فقط نقلها من غرفة لأخرى، داخل العناية المركزة.



وكانت قد كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات وضعها داخل المستشفى. 

وأوضحت نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلى عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية. 



وأشارت نهال عنبر إلى أنه لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى، لكنهم يأملون في أن تتحسن بصورة أكبر قريبا. 

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