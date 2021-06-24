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بعثة بيراميدز تصل كازبلانكا استعداداً لمواجهة الرجاء

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية تمهيدا لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

ووصلت البعثة لمدينة الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد حيث تتوجه مباشرة لمقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.

وخاض بيراميدز تدريبا أخيرا صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي بمشاركة المجموعة المختارة للسفر إلى المغرب قبل مغادرة القاهرة، وشهد حالة معنوية كبيرة وتفاؤل بين اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود والعودة ببطاقة التأهل من الدار البيضاء.

وطلب الجهاز الفني من اللاعبين وأفراد البعثة الخلود للراحة على أن يخوض الفريق مرانه الأول في كازبلانكا في الثامنة من مساء غد الجمعة.

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