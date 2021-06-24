صالح جمعة يترأس قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن الكابتن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة، في الخامسة مساء الجمعة ، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة 23 لاعبا هم:





حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض





خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.





خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل





خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.