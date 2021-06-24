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صالح جمعة يترأس قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة بالدوري

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الكابتن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة، في الخامسة مساء الجمعة ، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة  23  لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض  

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط:  ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل 

خط الهجوم: ميدو جابر -  شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

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صالح جمعة يترأس قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة بالدوري صالح جمعة يترأس قائمة سيراميكا كليوباتر

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