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صالح جمعة يترأس قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة بالدوري
الخميس 24/يونيو/2021 - 08:18 م
محمد زويد
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أعلن الكابتن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة، في الخامسة مساء الجمعة ، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة 23 لاعبا هم:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض
خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.
خط الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عاشور الأدهم- محمود نبيل
خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.
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