انفوجراف انفوجراف Advertisements المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة الخميس 24/يونيو/2021 - 08:22 م Advertisements المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة أخبار تهمك موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي منذ حوالي 5 ساعات خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي منذ حوالي 4 ساعات جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد منذ ساعتين تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الترجي منذ نصف ساعة عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا منذ 33 دقيقة الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ يوم رئيس الوزراء الإثيوبي يشارك باجتماع الاتحاد الأفريقي لتبادل معلومات سد النهضة منذ أقل من ساعة عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة منذ حوالي 7 ساعات الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي منذ حوالي 11 ساعة بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي منذ يوم حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي منذ ساعة و نصف خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو) منذ أقل من ساعة Advertisements