انفوجراف انفوجراف Advertisements قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة على مدار يومين الخميس 24/يونيو/2021 - 08:23 م Advertisements قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة على مدار يومين أخبار تهمك رئيس الوزراء الإثيوبي يشارك باجتماع الاتحاد الأفريقي لتبادل معلومات سد النهضة منذ أقل من ساعة حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي منذ ساعة و نصف الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي منذ يوم جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد منذ ساعتين موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي منذ حوالي 5 ساعات خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو) منذ أقل من ساعة الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ يوم الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي منذ حوالي 11 ساعة بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا منذ 33 دقيقة عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة منذ حوالي 7 ساعات تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلى لمواجهة الترجي منذ نصف ساعة شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي منذ حوالي 4 ساعات خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين Advertisements