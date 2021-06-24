"الفجر" ترصد رصف وترميم 52 شارع في غرب المنصورة بتكلفة 28 مليون جنيه



وأضاف "عبدالباقي" ان هذا التقدم سيزيد مع بداية العام المالي الجديد والخطة الاستثمارية الجديد والتي تهدف الي شعور المواطن بكل ما يتم من خدمات علي مستوي نطاق الحي وليس رصف وترميم الشوارع والطرق فقط

طفرة كبيرة شهدتها محافظة الدقهلية في قطاع الطرق، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدولة، وخاصة المتعلقة برصف الشوارع الداخلية، بهدف إعادة الشكل الحضاري لمدن المحافظة.وفي نطاق حي غرب المنصورة، وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمحاسب محمد عبدالباقي، رئيس الحي،وتحت اشراف المهندس محمد المرشدي مدير عام الإدارة الهندسية تم رصف وترميم 52 شارعًا، على مساحة 238 ألف متر مسطح، وبتكلفة بلغ قدرها ٢٧ مليون جنيه، لرفع كفاءة الشوارع، ودعمها ببلاعات لتصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البنية التحتية.وعن أبرز تلك المناطق التي تم رصفها، قال محمد خفاجة رئيس قسم الطرق وعضو لجنة تطوير العشوائيات بحي غرب المنصورة انها شملت منطقة المشاية السفلية، وشارع الجمهورية، وشارع الهنداوي، وشارع الشاذلي، ومنار الإسلام، وشارع عبد الدايم، وشارع شفيقة نصر، وشارع جلال الدين، وشارع أحمد ماهر من العبور الاتجاه الأيمن، وشارع مصعب بن عمير، وجزء من كلية الاداب، وشارع البسطويسي، وشارع محمود حافظ، وشارع ٨ و٢ من شارع أحمد ماهر.كما شملت الخطة رصف شوارع امتداد القريعي، وشارع خالد بن الوليد، وشارع القدس، وشارع جاد الحق، وشارع دياب، وشارع عباد الرحمن، وشارع الشئون الاجتماعية، وشارع يرقم ١و ٢ من أمام الطوارئ، والشارع الواصل مابين شارعي المستشفى العام ومنتصر، وشارع مكة من أحمد ماهر، وشارع مقابر المسيحيين، وشارع الشيمي، وشارع ابو حنيفة، وشارع عبد العزيز، وشارع مسجد الاسراء، وشارع كريازي، ومدخل مقابر العيسوي، وشارع البيسي.وتم أيضا رصف الشوارع المؤدية مابين منطقة شارع الجمهورية والسكة القديمة، وشارع عبد الرحمن بن عوف من أحمد ماهر، وشارع اسامة بن زبير، وشارع الهنداوي، وشارع الشيخة عائشة، وشارع الجلاء، وشارع سوق السمك، وشارع حمزة، وشارع الشوا من العباسي.ومن ناحيته قال المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة ل "الفجر" ان عملية الرصف والترميم للشوارع داخل مدينة المنصورة شهدت تقدم ملحوظ هذا العام وان هذا التقدم كان بتوجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الذي اكد علي ضرورة تحقيق هذا التقدم بالتواكب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بعواصم المحافظات والمدن وهذا ما يظهره حجم الرقم الذي تم انفاقه علي هذا الملف.