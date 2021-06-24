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كان دائم التنمر عليه.. أقوال طالب "الهندسة الإلكترونية بمنوف المنوفية" المتهم بطعن زميله

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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قال الطالب المتهم بالتعدى على زميله داخل لجنة الامتحانات بكلية الهندسة جامعة المنوفية، إن "المجنى عليه كان دائما يتنمر عليا أمام زملائى بالكلية لضعف جسمى، وحدثت بيننا مشاجرة قبل سابق بسبب قيامه بالتنمر عليا والاستهزاء بى أمام زملائنا بالكلية هو وزملائه".

وأضاف المتهم: "قمت بطعنه عدة طعنات بسبب قيامه بالإشارة لى بيده داخل اللجنة والتنمر عليا أمام الزملاء بلجنة الامتحانات".

جاء ذلك خلال عرض المتهم علي، النيابة برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، التحقيقات فى واقعة قيام طالب بالتعدى على زميله بسكين داخل لجنة الامتحانات بكلية الهندسة جامعة المنوفية.



وأصيب منذ قليل، طالب بكلية الهندسة جامعة المنوفية، بطعنات فى الصدر واليد على يد زميله فى مشاجرة بينهم داخل لجنة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من إصابة الطالب "مهند. ت" طالب بالفرقة الأولى بطعنات فى الصدر واليد على يد زميله فى مشاجرة بينهم داخل لجنة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، تم نقل المصاب إلى مستشفى منوف العام، وتم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف.

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