الرجاء المغربي يستقبل بعثة بيراميدز بالورود في كازبلانكا

حرص نادي الرجاء المغربي على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة فريق نادي بيراميدز بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية تمهيدا لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.





ووصلت البعثة لمدينة الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد حيث تتوجه مباشرة لمقر فندق الإقامة بوسط مدينة الدار البيضاء.





ومنح الوفد المغربي المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة باقة من الورود في المطار للتأكيد على الحفاوة وعلاقات الأخوة بين الناديين، حيث سبق ومنح بيراميدز استقبالا مماثلا للبعثة الرجاوية خلال وجودها بالقاهرة لخوض مباراة الذهاب.