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رحيل مجدي طلبة عن دكرنس

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:16 م
مجدي طلبة
مجدي طلبة
هيثم حبيب
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علمت مصادر "الفجر الرياضى" أن مجدى طلبة المدير الفنى لدكرنس قد تقدم باستقالته من قيادة الفريق عقب هزيمة الفريق اليوم أمام الجزيرة بمطروح بهدفين مقابل هدف.

وتولى مجدى طلبة قيادة دكرنس عقب رحيل سعد فاروق المدير الفنى السابق عقب نهاية مباراة حرس الحدود بنهاية الدور الأول.

ولم ينجح مجدى طلبة فى تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق منذ توليه المسئولية حيث تقدم باستقالته عقب لقاء اليوم ولم يتخذ حتى الآن مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم قراره بالموافقة أو القبول.

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