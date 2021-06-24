برشلونة على بعد خطوة واحدة من تجديد عقد ميسي

ذكرت وسائل إعلامية إيطالية أن برشلونة الإسباني أصبح على أعتاب تجديد عقد نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في نهاية الشهر الحالي.





وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن ميسي سيجدد عقده حتى 2023 وأن جميع الأطراف المعنية واثقة من تجديد عقده.





وأوضح فابريزيو رومانو أنه هناك بعض البنود التي يتعين تعديلها في هيكل العقد لهذا السبب لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن لكن إتمام عملية التجديد مجرد مسألة وقت.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ميسي البالغ من العمر 34 عاماً يلعب مع الفريق الأول منذ 2005 وخاض مع البرسا حتى الآن 778 مباراة في جميع البطولات وسجل 672 هدفاً وصنع 305 هدف آخرين.



