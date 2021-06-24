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نصائح وإرشادات لشد مسام البشرة الدهنية بطرق طبيعية.. اكتشفيها

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تتعرض البشرة الدهنية والمختلطة، لإفرازات دهنية كبيرة بسبب مسام الجلد المفتوحة مما يتسبب في العديد من المشاكل الجلدية الأخرى مثل الحبوب والرؤوس السوداء، لذا نستعرض معكِ سيدتي طرق بسيطة وطبيعية من المنزل بسيطة لتحضر أقنعة لشد المسام المفتوحة بشكل طبيعي، وهي:

وصفة العسل والبيض

قومي بخفق بياض بيضة واحدة مع ملعقة من العسل ثم مدي المزيح على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، ثم مرري مكعب ثلج لتعزيز فوائد القناع.

كرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

وصفة العسل وجوز الهند

لتحضير هذا القناع الطبيعي عليك بمزج نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع كمية متساوية من العسل، وزعي المزيج على البشرة مع التدليك الدائري لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق إضافية قبل شطفه بالماء الفاتر مع تمرير قطنة مبللة بماء الورد على البشرة.

كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع.

وصفة العسل والشوفان

قومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان مع ملعقة من العسل وقطرتين من زيت الجريب فروت، مدي القناع الخليط على البشرة باستثناء محيط العينين. اتركي القناع لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع.

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