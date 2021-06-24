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روسيا تعرب عن قلقها حيال خطط أمريكا لنشر أسلحة فى بولندا

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
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 أعربت روسيا عن قلقها حيال خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة دفاع صاروخي باليستي في بولندا، واصفة إياها بأنها "تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - على أن "هذه القضية تثير قلقنا المستمر. لطالما علمنا بخطط الانتشار هذه. ونعتبرها خطوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".


وقال إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد لموسكو - مرارا - أن الجهود المبذولة داخل الحلف تهدف إلى درء التهديد الصاروخي من إيران.
وأضاف "حتى البيان الأخير الذي تم تبنيه في قمة بروكسل يقول - أيضا - إن هذه الاحتمالية غير قادرة على التأثير على القوات الاستراتيجية الروسية".

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