روسيا تعرب عن قلقها حيال خطط أمريكا لنشر أسلحة فى بولندا

أعربت روسيا عن قلقها حيال خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة دفاع صاروخي باليستي في بولندا، واصفة إياها بأنها "تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".





وشدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ - على أن "هذه القضية تثير قلقنا المستمر. لطالما علمنا بخطط الانتشار هذه. ونعتبرها خطوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".









وقال إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد لموسكو - مرارا - أن الجهود المبذولة داخل الحلف تهدف إلى درء التهديد الصاروخي من إيران.

وأضاف "حتى البيان الأخير الذي تم تبنيه في قمة بروكسل يقول - أيضا - إن هذه الاحتمالية غير قادرة على التأثير على القوات الاستراتيجية الروسية".



