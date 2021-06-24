الموافقة على دعم مديرية الصحة بالدقهلية ب 300 إسطوانة أكسجين للمستشفيات

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الموافقة على دعم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ب 300 إسطوانة أكسجين إضافية وذلك للمستشفيات بدائرة المحافظة وقد كلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بأن يتم وضع برنامج لتوزيع الإسطوانات المشار إليها على المستشفيات التي فى حاجة إليها.



وقد اوضح وكيل وزارة الصحة انه تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتم العناية بتوجيه كميات الإسطوانات للمستشفيات وفقا للإحتياج وفى مقدمتها مستشفى المطرية نظرا للاعمال الجارية حاليا لإصلاح تنك الأكسجين الخاص بها باشراف مديرية الإسكان مشيرا إلى أنه سبق وان تم دعمها ب 120 إسطوانه لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى من الأكسجين.



وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد على توفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم،مؤكدا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين في مختلف المناطق.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بصحة المواطنين وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم بجميع المنشآت الصحية وروافد الخدمة الطبية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ففى الدقهلية وفى إطار التعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

