Advertisements

الموافقة على دعم مديرية الصحة بالدقهلية ب 300 إسطوانة أكسجين للمستشفيات

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الموافقة على دعم مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ب 300 إسطوانة أكسجين إضافية وذلك للمستشفيات بدائرة المحافظة وقد كلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بأن يتم وضع برنامج لتوزيع الإسطوانات المشار إليها على المستشفيات التي فى حاجة إليها.

وقد اوضح وكيل وزارة الصحة انه تنفيذا لتوجيهات المحافظ سيتم العناية بتوجيه كميات الإسطوانات للمستشفيات وفقا للإحتياج وفى مقدمتها مستشفى المطرية نظرا للاعمال الجارية حاليا لإصلاح تنك الأكسجين الخاص بها باشراف مديرية الإسكان مشيرا إلى أنه سبق وان تم دعمها ب 120 إسطوانه لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى من الأكسجين.

وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد على توفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم،مؤكدا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين في مختلف المناطق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بصحة المواطنين وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم بجميع المنشآت الصحية وروافد الخدمة الطبية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ففى الدقهلية وفى إطار التعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

أخبار تهمك

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور شديد لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز .. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

07:00 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

09:31 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى