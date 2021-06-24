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تراجع طفيف لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
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تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إذ اكتسب انتعاش سوق العمل من جائحة كورونا زخما مع إعادة فتح الاقتصاد، لكن قلة العاملين الراغبين في العودة للعمل قد تعرقل نمو الوظائف بشكل أسرع في الأجل القريب.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض بواقع 7000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 411 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 يونيو.


وزادت الطلبات في الأسبوع السابق للمرة الأولى منذ أواخر أبريل، حيث عزا اقتصاديون الارتفاع إلى التقلبات في أعقاب عطلة يوم 31 مايو أيار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 380 ألف طلب في أحدث أسبوع. وهبطت الطلبات من رقم قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020. ومع ذلك ما زال عدد الطلبات أعلى كثيرا من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجما مع سوق عمل تتمتع بالمتانة.

من ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول بفضل التحفيز المالي الكبير.

وقالت الحكومة في تقديرها الثالث للنمو خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.4 بالمئة في الربع السابق. ولا يختلف ذلك عن التقديرات التي نُشرت الشهر الماضي. وشهد الاقتصاد نموا 4.3 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا الربع عشرة في المئة تقريبا.

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