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نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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رغم إرتفاع درجات الحرارة أمس الأربعاء، مر على قوات الدفاع المدني بالجيزة يوم عمل طويل وشاق، حيث تصدوا بأرواحهم لحريقا إلتهم مبنى أرشيف مجلس الدولة، عصر اليوم، ومن ثمّ منعوا وقوع كارثة محققة بمحيط وزارة الزراعة بحي الدقي، في المساء.

مع غروب شمس الأربعاء، إلتهمت النيران مبنى أرشيف مجلس الدولة، وكان الحريق الأصعب لما واجهه قوات الدفاع المدني من تحديات لإندلاع ألسنة اللهب داخل بعض الغرف الحديدية المصفحة، المغلقة ويصعب فتحها.

نجحت القوات على رأسهم اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بمشاركة نائبه اللواء علاء السعيد والعميد علاء خلوصي والمقدم محمد إمام، في محاصرة ألسنة اللهب بواسطة 15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء، والسيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات المبنى المقام على مساحة ألف مترًا.

لم يلتقط قوات الدفاع المدني أنفاسهم، بعد إخماد الحريق الذي استمر لأكثر من 120 دقيقة، ليتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا بإندلاع حريق خلف ديوان وزارة الزراعة.

سرعان ما انتقلت القوات على رأسهم اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى موقع الحريق بحي الدقي، مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، قبل التعزيز بسيارتين آخرين.

النيران بدأت بمخلفات زراعية امتدت إلى سيارات متهالكة بجوار سور الوزارة، ليحكم القوات السيطرة رغم حالة الفزع والخوف التي صدرتها بعض وسائل الإعلام في بادئ الأمر.

سرعة وصول رجال الحماية المدنية منعت وقوع كارثة محققة، حيث منعت وصول النيران إلى مايقرب من 30 سيارة متوقفة بجوار سور مبنى الوزارة، ليقتصر الخسائر على تفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان خشبي، دون وقوع أي خسائر بشرية.


نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة
نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة
نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة
نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة
نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة
نيران داخل مجلس الدولة وتفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان بجوار وزارة الزراعة.. كواليس يوم بطولي لرجال الحماية المدنية بالجيزة

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