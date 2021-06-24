برلماني: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا قللت من نسبة التحرش



قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية عن حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن العقوبات المشددة سيكون هدفها مواجهة ظاهرة التحرش والحد منها.



وأكد "رشاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القانون القديم لمواجهة التحرش لم يعد مناسبًا لما يحدث في الوقت الراهن.



وأشار "النائب"، إلى أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قللت من نسبة التحرش الفترة الماضية.

