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السبت فيلم الأب الروسى بالهناجر

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
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فى اطار العروض السينمائية التى تنظمها جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائى محمود عبد السميع بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، يتم عرض الفيلم الروسى (المترجم الى العربية) "والد الجندى" من اخراج ريزو شاخيدزا، بسينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية فى تمام السادسة والنصف مساء السبت 26 يونيو 2021، الفيلم من نوع الدراما العسكرية تم انتاجه عام 1964 وتم عرضه لاول مرة فى 11 يناير 1965.




من جانبه أشار الفنان "محمود عبد السميع" أن العرض يتم فى اطار بروتوكول التعاون مع المركز الثقافى الروسى، حيث سبق وعرضت جمعية الفيلم العديد من افلام السينما الروسية، كما سبق واستضاف المركز مجموعة من العروض لبرامج الجمعية.




بينما أكد "ارسينى ستاركوف" نائب مدير المركز الثقافى الروسى على حرص ادارة المركز على التعاون مع وزارة الثقافة المصرية وجمعية الفيلم وتقديره التام لقيادة صندوق التنمية الثقافية وجمعية الفيلم على عرض الفيلم الروسى الذى يأتى فى اطار عام التعاون الانسانى بين البلدين الذى يتضمن أنشطة متنوعة.




من جانبه اشار شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسى ونائب رئيس جمعية الفيلم الى أن العرض يأتى فى اطار احتفالات روسيا بعيد النصر فى الحرب العالمية الثانية، وأن الموسم الجديد سيشهد تعاوناً ملحوظاً بين جمعية الفيلم والمركز الثقافى الروسى.

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