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3 اشخاص يلقون حتفهم في تحطم مروحية عسكرية شمال غرب روسيا البلاد

الخميس 24/يونيو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت السلطات المحلية في مقاطعة لينينجراد بشمال غربي روسيا تحطم مروحية عسكرية في منطقة جاتشينا، وقالت مصادر في هيئات الطوارئ لوكالة "تاس" الروسية إنها تلقت بلاغا بسقوط المروحية العسكرية عند الساعة 20:30 مساء الخميس، بحسب " روسيا اليوم".

وذكرت المصادر أن المروحية تابعة للحرس الوطنى الروسى، وتحطمت أثناء تنفيذ تحليق تدريبي بدون أسلحة، مضيفة أن تحطم المروحية أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض في موقع سقوط المروحية.

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