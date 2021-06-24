هل يجوز أداء فريضة الحج عن المريض؟

تعتبر فريضة الحج من أهم العبادات حيث أنها ركن رئيس من أركان الإسلام الـ5 "شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا".





شروط فريضة الحج





ومن شروط فريضة الحج أن يكون الراغب في أدائها قادر ولديه استطاعة جسدية بدنية ومادية، فلا يجوز أن يستدين أو يقترض شخص من أجل تأدية الفريضة.





حكم أداء فريضة الحج عن المريض





وورد إلى دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، رسالة من أحد المتابعين، قال فيها: "برجاء التكرم والتفضل من سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية عن حكم قيامي بالحج وحالتي الصحية غير منتظمة.. حيث إنني مصاب بالتهاب كبدي -فيروس c- مزمن، وتضخم وتليف بالكبد، ومضاعفات عملية إزالة ورم حميدي نشط بالمخ، واضطراب في إفرازات الغدد الصماء، وكسل في الغدة الدرقية، وخشونة شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وسيولة في الدم، وصرع، ويتم علاجي بالمُكَمِّلات الغذائية والمُسَكِّنات -24 صنف علاج يوميًّا".





وأضاف السائل: "ولا أقدر على الصلاة واقفًا، فأصلي على كرسي، وأتحرك دائمًا بالتوك توك -أعاذكم الله مِن مِثل هذه الأمراض مع ملاحظة أني تقدمت للحج في أكثر من جهة عن طريق القرعة والشركات السياحية منذ ثلاث سنوات".





ووجه سؤالاً إلى دار الإفتاء قال فيه: "هل عليَّ وزرٌ إذا لم أحج؟ وهل إذا ذهبت للحج يكون في ذلك إهلاك لنفسي؟ وماذا أفعل في حالتي هذه؟.





أداء فريضة الحج عن المريض.. الإفتاء توضح





وردت الإفتاء قائلةً: "ما دام مرضك قد أعجزك عن أداء فريضة الحج فلا وزر عليك في عدم أدائها بنفسك لأن الحج منوطٌ بالاستطاعة، ويمكنك في هذه الحالة أن تنيب من يحج عنك سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.





واشترطت الإفتاء في ردها أن يكون قد حج عن نفسه من قبل لما ورد في الحديث أن امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نعم".. متفق عليه.



