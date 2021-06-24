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القبض علي علاء حسانين النائب البرلماني السابق

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت أجهزة الأمن من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت»، في عهد الجماعة الإرهابية «الإخوان»، لتزعمه تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

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