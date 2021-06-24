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ستاندرد أند بورز وناسداك عند أعلى مستوى لهما على الإطلاق

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
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بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 والمؤشر ناسداك أعلى مستوى لهما على الإطلاق خلال تعاملات يوم الخميس بدعم من أسهم تسلا وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى فيما أشارت البيانات التي تظهر تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى انتعاش مطرد في سوق العمل.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 15.3 نقطة أو ما يعادل 0.36 بالمئة إلى 4256.97 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.5 نقطة أو ما يعادل 0.60 بالمئة إلى 14357.265 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 59.67 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 33933.91 نقطة.

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