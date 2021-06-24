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تجارية الإسماعيلية تناقش تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب المخابز

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب أحمد عثمان، أجتماعا، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة الموضوعات الخاصة بأعضاء الغرفة من الإفراد، والتجار، والشركات، والمنشورات، والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية واليات تنفيذها.

حيث ناقش مجلس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، ما تم من إجراءات تطوير الجزء الخاص بعمر أفندي، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسات عمل مشتركه خلال الفترة الماضية، بالإضافة الى مناقشة موضوع كتاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بشأن تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب المخابز نتيجة ارتكاب اى مخالفات على ان تكون مدة التقسيط بحد اقصى أربعة وعشرون شهرا من تاريخ سداد القسط اول قسط.

وقال " عثمان " ان جهود حثيثة بذلت خلال الفترة الماضية بناء على رغبة أصحاب المخابز بضرورة دعمهم في جدوله مديونياتهم على أقساط حتى تم إصدار التوجيه الوزاري في هذا الشان رقم 7 لسنة 2021.

وأضاف نائب الغرفة التجارية، إبراهيم خميرة، ان العمل يجرى على قدم وساق لتأهيل الطوابق المخصصة للغرفة بمبنى عمر افندى من خلال متخصصين لوضع التصورات النهائية للمساحات التأجيرية للغير التي سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من المخطط العام للمبنى.

وقد وجه " عثمان " بضرورة متابعة المعرض الدائم بنادي المنتزه من خلال حملات تقوم بمراجعة الأسعار وجوده المنتجات المعروضة بالتعاون مع المديريات المعنية بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك في حضور إيهاب زهدى امين صندوق الغرفة، ووائل عبد العزيز وخالد الجداوى، والسيد الكرسلى، وامال محمود وسعيد شعيب واسامه العدوى، ومايكل مقبل، الدكتورة دينا ياقوت عضو منتسب، الدكتور إبراهيم فارس عضو منتسب وجمال نفادى مدير عام الغرفة.

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