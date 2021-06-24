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شاكر: الرئيس السيسي وجهنا أن نتعامل مع الكهرباء على أنها مسألة أمن قومي

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن التوجيه الأساسي للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014 كان أن الكهرباء مسألة أمن قومي، ولابد من تحقيق تغذية كهربائية مستقرة، معلقا: "كنا نجتمع مع الرئيس السيسي كل أسبوعين لمناقشة خطة تحسين منظومة الطاقة الكهربائية".

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر لديها قدرات تكفي الحد الأقصى للاستهلاك، لافتا إلى أن مصر تعمل على الربط مع دول الجوار وتصدير الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن حجم الأعمال التي انجزت في قطاع الطاقة المتجددة هائل.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن ما تم في إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية في 5 سنوات يعادل مرة ونصف ما تم في 60 عاما، منوها بأنه تم انفاق 36 مليار جنيه على تحسين شبكات التوزيع خلال الستة سنوات الماضية.

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