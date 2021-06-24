مستقبل وطن" بالفيوم يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو

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إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب



قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم تحت اشراف النائب عبدالقادر الجارحي أمين المحافظة بتوزيع كرتونة المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر إحتياجًا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو



حيث تم توزيع كرتونة مواد غذائية جافة بمنطقة دارماد ومنطقة قحافة الجديدة بندر أول الفيوم وكذلك تم التوزيع بمنطقة الصيفية ومنطقة دلة والمسلة وقحافة ببندر أول الفيوم كما تم اليوم التوزيع ببندر ثاني الفيوم بمناطق الشط ومنطقة السلخانة منطقة الحاكورة وحي جنوب منطقة المدابغ.



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

