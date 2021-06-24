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فلسطين تعبر جزر القمر بخماسية وتنضم لمجموعات كأس العرب

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:12 م
منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
هيثم حبيب
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بخماسية مقابل هدف تمكن منتخب فلسطين من تحويل تأخره بهدف إلى فوز كبير على حساب جزر القمر ضمن تصفيات كأس العرب الأولى المقرر إقامتها بالدوحة نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتقدم جزر القمر بهدف مبكر من توقيع جوموي موسى قبل أن يدرك ليث خروب التعادل للمنتخب الفلسطينى عند الدقيقة 35 ثم يضيف زميله بالمنتخب الفلسطينى عدى الدباغ ثانى أهداف منتخب بلاده عند الدقيقة 42 لينتهى الشوط الأول بتقدم فلسطين بهدفين مقابل هدف وحيد.

فى الشوط الثانى واصل منتخب فلسطين تفوقه حيث تمكن تامر صيام من إحراز هدفين متتاليين للمنتخب الفلسطينى عند الدقيقتين 56 ، 72 قبل أن يختتم إسلام البطران خماسية فلسطين ليطلق الحكم دانييلى دوفيرى صافرته معلنا فوز فلسطين وتأهلها لدور المجموعات بكأس العرب.

وتفتتح فلسطين مبارياتها بدور المجموعات بكأس العرب أمام المغرب يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة والتى تضم السعودية والأردن إلى جوارهما.

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