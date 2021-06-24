سبب رفض المقاصة إذاعة مباراة الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة النائب أحمد هويدي عدم إذاعة مباراة فريق الكرة أمام الزمالك والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ 27 للدوري، وذلك بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للنادي لدى الشركة الراعية.





وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي أن قرار مجلس الإدارة بعدم إذاعة مباراة الزمالك جاء في ضوء التزامات مجلس الإدارة تجاه فريق الكرة وفي إطار حرصه على الالتزام بسداد كافة مستحقات لاعبي الفريق والجهاز الفني".





وتابع: "مما يتسبب في تشتيت تركيز اللاعبين ، ويؤثر سلبيا علي مسيرة الفريق، في وقت تعد المستحقات الموجودة لدى الشركة الراعية مصدر الدخل المالي الأول للنادي.



