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برلمانية: الرئيس السيسى يحارب دائمًا من أجل توفير حياة كريمة للمواطن

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إن موافقة الرئيس السيسي، على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، قرار عظيم من قيادة سياسية حكيمة تشعر بأبناء الوطن الشرفاء.

وأكدت "شوقي" في بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسي يحارب في كافة الاتجاهات للنهوض بمصر، وتوفير حياة حرة كريمة للمواطنين، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وأوضحت: أن موافقة الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل سبقه العديد من القرارات الإنسانية التي تصب في صالح المواطن البسيط، ولعل أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

واستكملت"عضو مجلس النواب" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مثل تلك القرارات العظيمة، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي يشعر بنض الشارع وينحاز لمحدودي الدخل والبسطاء من عامة الشعب.

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