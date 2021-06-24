القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض علي النائب السابق علاء حسانين، الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت "، لتزعمه تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.



وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين أكثر من ٢٠٠ قطعة، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.