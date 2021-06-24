Advertisements

مها بهنسى تعرض فيديو من خلال برنامجها تريو لأغنيه محمد منير المريله كحلى

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
Advertisements

عرضت المذيعه والاعلاميه الكبيره من خلال برنامج تريو على محطه نغم FM 105.3 الذى يذاع الخميس من كل أسبوع الساعه السادسه حتى الساعه الثامنه.



 وعرضت فيديو لاغنيه المريله كحلى للكينج محمد منير من خلال البرنامج وتحدثت مها فى حلقه تريو خلال الحلقه عن الفنانه الراحله السندريلا سعاد حسنى وعن مشوارها الفنى بمناسبه ذكرى وفاتها.



 كما تحدثت عن مخرج الغلابه بمناسبه ذكرى وفاته المخرج الكبير عاطف الطيب وعن بعض اعماله الفتيه 
https://www.instagram.com/tv/CQgmisFnRJa/?utm_medium=copy_link

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يومين

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

جاريث بيل يسخر من مستقبل راموس ويعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور شديد لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز .. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

07:00 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى