مها بهنسى تعرض فيديو من خلال برنامجها تريو لأغنيه محمد منير المريله كحلى

عرضت المذيعه والاعلاميه الكبيره من خلال برنامج تريو على محطه نغم FM 105.3 الذى يذاع الخميس من كل أسبوع الساعه السادسه حتى الساعه الثامنه.













وعرضت فيديو لاغنيه المريله كحلى للكينج محمد منير من خلال البرنامج وتحدثت مها فى حلقه تريو خلال الحلقه عن الفنانه الراحله السندريلا سعاد حسنى وعن مشوارها الفنى بمناسبه ذكرى وفاتها.













كما تحدثت عن مخرج الغلابه بمناسبه ذكرى وفاته المخرج الكبير عاطف الطيب وعن بعض اعماله الفتيه

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