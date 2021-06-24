الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

يخطط مسئولو نادي الزمالك، لضم عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي المتواجد حاليًا ضمن صفوف طلائع الجيش، فى صفقة انتقال حر.





حيث علم مسؤولو نادي الزمالك أن عمرو جمال سيكون حراً فى الانتقال خلال الموسم المقبل.





وتلقى فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الزمالك عرضًا لضم اللاعب، وسيقوم فاروق جعفر بعرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.





وفي حال موافقة كارتيرون على ضم عمرو جمال سيتم عقد جلسة مع الأخير لحسم المفاوضات لضمه من عدمه خلال الفترة المقبلة.





حيث تلقت إدارة الزمالك ترشيحًا لضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وسط مجموعة من المهاجمين المرشحين لتعزيز مركز رأس الحربة فى الموسم المقبل.