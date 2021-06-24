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السفير الأمريكى لدى موسكو: مستعدون لإقامة علاقة مستقرة مع روسيا

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
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 أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس: عن استعداد بلاده للعمل من أجل تحقيق علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها بين موسكو وواشنطن. 

ونقل المتحدث باسم السفارة الأمريكية جيسون ب. ربيهولز، قول السفير الأمريكي، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "لقد عدت إلى موسكو اليوم على استعداد للعمل مع فريق (السفارة الأمريكية في روسيا) من أجل إحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية مع روسيا بشأن هدفنا المتمثل في إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين بلدينا".

والعلاقات الروسية الأمريكية تراجعت عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها: إن روسيا ستضطر إلى "دفع الثمن" للتدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والتي وصف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، واستدعت روسيا في المقابل سفيرها أناتولي أنتونوف للتشاور بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، ثم غادر السفير الأمريكي سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات في 22 أبريل".

ويُشار إلى أن الرئيسين اتفقا خلال القمة التي عُقدت في جنيف في 16 يونيو الجاري، على إعادة السفيرين، وعاد بعدها السفير الروسي أنتونوف إلى واشنطن في 20 يونيو. 

وفي سياق متصل، أعربت روسيا عن قلقها حيال خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة دفاع صاروخي باليستي في بولندا، واصفة إياها بأنها "تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس- على أن "هذه القضية تثير قلقنا المستمر لطالما علمنا بخطط الانتشار هذه ونعتبرها خطوات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاستراتيجي".

وقال إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكد لموسكو مرارا  أن الجهود المبذولة داخل الحلف تهدف إلى درء التهديد الصاروخي من إيران.

وأضاف "حتى البيان الأخير الذي تم تبنيه في قمة بروكسل يقول أيضا إن هذه الاحتمالية غير قادرة على التأثير على القوات الاستراتيجية الروسية".

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