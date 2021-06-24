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"الإنتاج الحربي" يكشف تفاصيل مبادرة تدريب 1000 مهندس على التحول الرقمي (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:43 م
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
شيماء حسن
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قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن اليوم شهد إطلاق المبادرة القومية لتدريب 1000 مهندس مصري على التحويل الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة جينرال اليكتريك الامريكية.

وتابع "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المبادرة تسهل تدريب عدد من مهندسي الإنتاج الحربي في هذه المبادرة، لكي يكونوا قادرين على تدريب 1000 مهندس على الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستطيع التقدم لهذه المبادرة من خلال اتحاد الصناعات.

ولفت إلى أن الإنتاج الحربي شهد طفرة كبيرة جدًا خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المساهمة في عدد كبير من المشروعات القومية، والتعاون معه الكثير من الشركات الأجنبية، خلاف التعاون مع وزارة الكهرباء في عدد كبير من المشروعات، وإنتاج العداد الذكي والرقمي، خلاف عداد المياه والغاز الحديثة.

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وزارة الانتاج الحربي مبادرة تدريب 1000 مهندس تدريب المهندسين التحول الرقمي

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