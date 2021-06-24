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أحمد مكي ينشر صورة جديدة من كواليس "الاختيار"

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
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شارك الفنان أحمد مكي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة وهو يمارس الرياضة.



وظهر أحمد مكي وهو يؤدي تدريبات شاقة من الصحراء برفع كاوتش كبير لرفع لياقته البدنية.


وشارك أحمد مكي في بطولة مسلسل الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.




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