شركة مايكروسوفت تعلن إطلاق نظام تشغيل "Windows 11"

كشفت Microsoft عن Windows 11 خلال حدث عبر الإنترنت يوم الخميس.





ويأتي هذا الإعلان بعد ست سنوات تقريبًا من تقديم نظام التشغيل Windows 10 ، وهو نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي الأكثر استخدامًا في العالم ، حيث يستخدمه أكثر من 1.3 مليار جهاز.





أصبح Windows ، الذي يمثل أكثر من 10% من عائدات مايكروسوفت حتى مع نمو الشركة من خلال بيع الخدمات السحابية ، أكثر أهمية في الوباء حيث بقي الناس في المنزل وقضوا المزيد من الوقت مع Windows 10 للفصل الدراسي والعمل والألعاب.





و أعلنت شركة Microsoft عن ارتفاع عائدات Windows من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاستهلاكية - ولكن ارتفعت أيضًا عائدات Apple لأجهزة Mac ، وارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS من Google.



