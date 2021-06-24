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شركة مايكروسوفت تعلن إطلاق نظام تشغيل "Windows 11"

الخميس 24/يونيو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
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كشفت Microsoft عن Windows 11 خلال حدث عبر الإنترنت يوم الخميس.

ويأتي هذا الإعلان بعد ست سنوات تقريبًا من تقديم نظام التشغيل Windows 10 ، وهو نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي الأكثر استخدامًا في العالم ، حيث يستخدمه أكثر من 1.3 مليار جهاز.

أصبح Windows ، الذي يمثل أكثر من 10% من عائدات مايكروسوفت حتى مع نمو الشركة من خلال بيع الخدمات السحابية ، أكثر أهمية في الوباء حيث بقي الناس في المنزل وقضوا المزيد من الوقت مع Windows 10 للفصل الدراسي والعمل والألعاب.

و أعلنت شركة Microsoft عن ارتفاع عائدات Windows من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاستهلاكية - ولكن ارتفعت أيضًا عائدات Apple لأجهزة Mac ، وارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS من Google.

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ويندوز 11 شركة مايكروسوفت Windows 11 Microsoft

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