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"الضرائب" تكشف تفاصيل مشروع الفاتورة الالكترونية

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الالكترونية هو نظام مركزي يتبع لمصلحة الضرائب الالكترونية، من خلاله تستطيع مصلحة الضرائب مراجعة الفاتورة بشكل الكتروني، قبل أن تصل إلى المشتري.

وتابع "الجيار"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن المصلحة تعمل على تجهيز فرق عمل لمساعدة أي ممول في عملية تقدم الاقرار الضريبي، وتأهيله الممول على كيفية تقديم الاقرار الالكتروني

وأشار إلى أن انضمام أي ممول لمنظومة الفاتورة الالكترونية، يبدا من خلال التسجيل على منظومة الفواتير الالكترونية، وتجهيز أكواد للسلع والخدمات الخاص به، واعداد توقيع الكتروني،

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الكلمات المفتاحية

منظومة الفواتير الالكترونية مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية

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