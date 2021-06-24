جمعية "شريان" تنظم حملة للتبرع بالدم بجازان

نظمت جمعية رعاية مرضى الدم "شريان" بالشراكة مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة منطقة جازان، على مدى يومين، حملة للتبرع بالدم بمقر الشركة السعودية للكهرباء بمدينة جيزان، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم‎.

وأوضح مدير عام الجمعية المهندس مصعب بن محمد الحازمي, أن حملات التبرع بالدم من البرامج المستمرة في الجمعية على مدار العام بهدف دعم بنوك الدم لتلبية احتياجات المستشفيات ومرضى أمراض الدم، ونشر ثقافة العطاء وعمل الخير، إضافةً للتوعية بفوائد التبرع بالدم على المتبرع نفسه.

وبيّن أن المبادرة تنم عن روح العطاء، والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين لنقل الدم، وتعزيز أهمية العمل التطوعي ودور المتبرع في إنقاذ حياة الآخرين.