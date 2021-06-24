الزمالك يهزم الاتحاد في ثالث جولات نهائي دوري كرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن ثالث مواجهات الفريقين بمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.





وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أى الفريقين بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.





وقدم الزمالك مباراة قوية وسيطر الفريق على معظم فترات اللقاء الذي شهد تألق أكثر من لاعب من فريق الزمالك بخلاف التفوق الفني والأداء الخططي خاصة في غلق المنطقة الدفاعية تحت السلة.





وشهدت المباراة إثارة من جانب الفريقين و تقدم الاتحاد السكندري في الفترة الأولى من المباراة بنتيجة20-12 قبل أن يتقدم الزمالك في الفترة الثانية بنتيجة 34-28، أما الفترة الثالثة فشهدت استمرار تقدم الزمالك 50-46 ، إلى أن أنهى الأبيض المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 74-69 .





وكان الزمالك قد خسر أول مواجهة بنتيجة ٨٣/٥٦ قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباراة بنتيجة ٨٠/٧٠ بخلاف فوزه اليوم لتصبح النتيجة الإجمالية بين الفريقين تقدم الزمالك في المواجهات ٢/١.





ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.