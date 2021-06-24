وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحا أعمال تطوير وتحديث سينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه









في إطار إحداث طفرة غير مسبوقة بتنفيذ عدد من مشروع التطوير والتجديد والتجميل داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ووسط أجواء البهجة وكرنفال من فرق الفنون الشعبية والموسيقية قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية أفتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير والتحديث الشامل لسينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه وذلك في اليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء هذا الصرح السينمائي والفني والترفيهي والمقام على مساحة 1500 م2 وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة ، بجانب المهندسة نجوى إبراهيم مدير عام سينما ومسرح الصداقة.

















ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزيرة الثقافة لحرصها ودعمها اللامحدود لكافة الصروح والأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية حيث أن إفتتاح سينما ومسرح الصداقة يتواكب مع إنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الخامسة.

















مؤكداً على سعى المحافظة المتواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتسويق السياحى لهذه البقعة الساحرة لتكون من أجمل المشاتى والمقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية ولإعلاء إسم أسوان فى سماء الفن والإعلام ، وفى نفس السياق أوضحت المهندسة نجوى إبراهيم بأن أعمال التطويروالتجديد لسينما ومسرح الصداقة جاءت كمبادرة من محافظ أسوان الذى قدم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحويل هذا الصرح التاريخى لبانوراما جمالية بعد سنوات طويلة لم تشهد فيها هذه النقلة الحضارية الفريدة من نوعها ولاسيما في ظل موقعها المتميز و المواجه لحديقة درة النيل لتتواكب مع اللوحة الفنية الجديدة بعد تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتجميل واجهة مدينة أسوان والتي شملت الحديقة وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.













موضحة بأن أعمال التطوير تضمنت منظومة إطفاء وتركيب شاشة عرض عملاقة بمقاس 55 متر مسطح في الصالة الرئيسية مزودة بأحدث ماكينة للعرض السينمائي " دولبى " وأرقى أنواع الصوتيات والمؤثرات الصوتية ، فيما تستوعب 650 مشاهد بعد تم تركيب430 كرسى مطور في الصالة السفلى و 220 كرسي آخر بالبلكون ، بجانب توفير 6 غرف للفنانيين داخل كواليس المسرح ، وكذا دورات مياه حضارية ، و 2 بوفيه ، وشباك للتذاكر ، مع إتاحة 4 بوابات لدخول جمهور المواطنين ، و 7 بوابات للخروج لتسهيل حركة الدخول والخروج بالشكل المطلوب .