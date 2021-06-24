تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الخميس، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

من جانبه استعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، طلب الإحاطة المقدم بشأن استغلال قطعة الأرض المملوكة للشركة العامة للسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ومساحتها فدانين و14 قيراط، لإقامة سوق جملة ومجمع مواقف لمدينة أبو حماد محافظة الشرقية مقابل إيجار يتم تحصيله من المحافظة، فضلًا عن عدم الموافقة على إنشاء صوامع حقلية عليها.

وعلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قائلا:" الأرض محل النقاش بجوار مستشفى أبو حماد، وبما أن محافظة الشرقية من المحافظات الزراعية ومن أكبر المنتجين للقمح، وفى موسم الحصاد يكون هناك تكدس، وتم الاتفاق على توفير أرض بديلة لإنشاء صوامع للتيسير على المواطنين وسيتم بدء الأعمال فى الأرض الجديدة عقب الاتفاق النهائي ومن ثم سيتم بحث إمكانية الاستفادة من الأرض الكائنة وسط المدينة".



بينما استعرض النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص باستغلال الأراضي المملوكة لكل من وزارتي الزراعة والأوقاف بقريتي (الخيس، كشيك) - محافظة الشرقية، لإنشاء (مدرسة – مركز شباب – ملعب كرة قدم).



ومن جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أراضى الأوقاف أراضى أملاك خاصة، والإنسان الرشيد عليه أن يحافظ عليها، والأوقاف لكثير من السنوات تركت أرضا، وحينما عادت للبحث عن هذه الأرض، تمسكت بالحق بأدوات من الممكن أن تتسبب فى ضياع حقها.

وتابع السجينى موجها حديثه لممثل وزارة الأوقاف:" أنا أعرف أخليك تجيب حقك، عمرك ما هتعرف تاخد حقك وأنت متعنت، أتحرك من مكتبك، المهم تحافظ على حقك وحق الدولة وحق المواطنين، التفاوض فى حل المشاكل المهم توصل لحلول على الأرض".



كما استعرض النواب مروة هاشم، هاني أباظة، ولطفي شحاتة، طلبات الإحاطة المقدمة منهم بشأن، مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

وعقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قائلا: "النفق ليس نفق بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه نفق مخصص للمشاة، بارتفاع 2.7 متر وعرض 2.4 متر، اذا فهو مخصص للمشاة فقط، وتم منح التنفيذ لأحد الشركات بناء على ذلك، وبعد مطالبات بتحويله لنفق لمرور السيارات فى الوقت الذى أوشكت الأعمال على الانتهاء، وبعد دراسة هذا المقترح اتضح صعوبة تحويله لنفق كبير سوى بعد تكسيره وإعادة تنفيذه، انا معنديش مشكلة بس لا أمتلك الإمكانيات المالية أو الفنية لتحقيق ذلك".



وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف العام هو أولوية قصوى، متابعا:" لن نغض البصر عن هذا الأمر، خاصة وأن الجميع يسعى لتحقيق مصلحة المواطنين، مما يتطلب استكمال الأعمال لكن شريطة أن يتم تعديل السلم مع المسطح المائل للنفق لخدمة المواطنين".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الضرورة تشير إلى الاستفادة من النفق القائم الذى أوشكت الأعمال فيه على الانتهاء، مع إجراء تعديلات على المدخل والسلم الخاص به، على أن يتم التفكير فى المستقبل على تعظيم الاستفادة منه بتحويله لنفق بمفهومه الشامل لعبور المواطنين والسيارات والدواب وخدمة المنطقة بالكامل".



واستعرض النائب عبد الباقي تركيا، طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أرض محلج مدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، والمدرجة ضمن أصول قطاع الأعمال العام والمملوكة للبنك الأهلي – بنك مصر، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.

ومن جانبه، علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قائلا:" هناك أولويات بالمحافظة تتمثل فى مشروعات قومية لخدمة المواطنين، وهذه الأرض تتطلب توفير 300 مليون جنيه، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير عواصم المدن، تم حصر الأراضى جميعها ورفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن الأراضى غير المستغلة وفى نفس الوقت الحاجة إليها فى مشروعات وفى هذه الحالة لن يكلف هذا الأمر المحافظة شيئا.

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعظيم الاستفادة من هذه الأراضى بما يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة فى نفس الوقت.

