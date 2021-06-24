إسرائيل تقرر إعادة فرض ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة للحد من كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة سيكون إلزاميا اعتبارا من يوم الأحد القادم، ويأتى هذا القرار تزامنا مع تصاعد المنحنى الوبائى لفيروس كورونا المستجد، إذ يقارب عدد حالات العدوى النشطة السبعمئة، فيما تشير آخر المعطيات إلى أن 30 ألف إسرائيلى يخضعون حاليا للحجر الصحى.





وكانت وزارة الصحة أوصت هذا الأسبوع بتطعيم الصِبية ضد الفيروس، لكي تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة بـ"مناعة القطيع".



